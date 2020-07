Il camioncino Ecovan+ arriva sulle strade e le piazze di Recco: ecco dove e quando

Recco. A partire da sabato 4 luglio i camionicini Ecovan+ di AMIU arrivano a Recco per offrire ai cittadini il servizio di raccolta mobile dei rifiuti ingombranti, dei piccoli elettrodomestici e dei rifiuti pericolosi di origine domestica.

Il nuovo servizio permetterà di presidiare il territorio con quattro punti di raccolta in diverse zone di Recco. Per permettere a tutti i cittadini di usufruire del servizio è opportuno conferire fino ad un massimo di 5 pezzi per volta. Nello specifico i camioncini Ecovan+ nei mesi di luglio e agosto saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 8,30 alle 11 nelle seguenti giornate e postazioni:

