Il Gran Galà Special 2020 della Cantera Torre de Leon

Che strana sensazione quella che siamo costretti a provare in questo inizio di estate dell’epoca post emergenza Coronavirus. Nel mentre si fanno i tentativi di ritorno alla quasi normalità e i vari impianti locali pullulano di stages, campus, centri solari, Educamp e tante altre attività ludico-motorie nel segno di un’auspicabile ripresa, c’è chi soffre per non poter spiegare le vele verso le oramai tradizionali spedizioni in terra straniera per misurarsi, difendendo l’onore e l’orgoglio delle nostre eccellenze calcistiche giovanili, nei più prestigiosi tornei internazionali.

Da ben 34 anni infatti mister Felicino Vaniglia, i suoi qualificati staff e le sue magiche band, regalano meravigliosi sogni a ragazzi che non potranno mai più dimenticare le emozioni provate. Da 9 stagioni la destinazione prescelta è stata la Catalunya, buen retiro ideale in grado di offrire eventi fantastici, vacanze divertenti e relax, il tutto in grande sicurezza e benessere.

