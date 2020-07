Le Sardine tornano in piazza a Genova: “Pronti a fare la nostra parte in vista delle regionali”

Genova. Per forza di cosa, un movimento che nell’assembramento ha la sua ragione di esistere e non solo in termini metaforici, erano sparite in questi mesi di emergenza pandemica. L’ultima comparsa ufficiale delle Sardine era stata alla fine di febbraio, proprio poco prima del grande lockdown, quando Mattia Sartori, il leader del movimento, era arrivato a Certosa. Erano i giorni della polemica della foto con i Benetton.

Questo sabato, dopo un certo periodo di letargo, le sardine tornano in piazza a Genova. A Matteotti, dalle 16 alle 19. Non un presidio, non una manifestazione, ma un momento di incontro per “conoscersi e prepararci insieme” – dicono gli organizzatori – anche e soprattutto in vista delle elezioni regionali.

