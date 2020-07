Loano. Entrano nel vivo le celebrazioni sacre per la festa della Madonna della Visitazione del 2 luglio a Loano.

Come da tradizione, ieri sera presso l’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario (conosciuto anche come “delle Cappe Turchine”) si è tenuta la consueta veglia di preparazione alla festa vera e propria, in programma proprio il 2 luglio.

