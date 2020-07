Maltempo in arrivo, domani allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria

Genova. Dopo la prima fase di caldo estivo, la Liguria sta per essere interessata da un passaggio temporalesco che porterà anche un calo delle temperature. Arpal ha dunque emanato l’allerta meteo gialla per temporali che interesserà tutta la regione a partire dalle 8 di domani venerdì 2 luglio per concludersi alle 21.00 del giorno stesso. L’allerta coinvolge i bacini piccoli e medi di tutte le zone.

LA SITUAZIONE

Tra la serata di ieri e la notte deboli precipitazioni hanno interessato il settore centrale della regione. Ora, dopo una pausa soleggiata, è atteso un peggioramento delle condizioni meteo per via di una saccatura in avvicinamento dalla Francia. Dalle ore centrali di oggi, giovedì 2 luglio, è previsto un aumento dell’instabilità in particolare nelle zone interne del centro Ponente con possibili temporali, localmente anche forti. Dalle prime ore di domani, venerdì 3, il passaggio di un nucleo di aria fredda in quota potrà provocare rovesci e temporali sparsi un po’ su tutta la regione, che diventeranno diffusi dalle ore centrali della giornata. Non mancheranno anche le grandinate mentre, in serata, i venti diverranno settentrionali, rinforzando con raffiche di burrasca, in particolare sul settore centrale della regione, nella notte tra venerdì e sabato. Proprio nella notte su sabato sono previsti ancora rovesci e temporali residui, in particolare sul centro Levante; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed esaurirsi dalla tarda mattinata di sabato.

... » Leggi tutto