Maltempo in arrivo, è allerta gialla per temporali su tutta la Liguria

Liguria. Dopo la prima fase di caldo estivo, la Liguria sta per essere interessata da un passaggio temporalesco che porterà anche un calo delle temperature. Arpal ha dunque emanato l‘allerta meteo gialla per temporali che interesserà tutta la regione e che inizierà alle 8 di domani venerdì 2 luglio per concludersi alle 21 sempre di domani.

L’allerta coinvolge i bacini piccoli e medi di tutte le zone: la zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D comprende Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E comprende Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

