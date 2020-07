Ospedali Albenga e Cairo, Bosio (Cisl): “Abbiamo chiesto piano per ripresa attività”

Albenga/Cairo M. “C’è la necessità di definire in tempi brevissimi e già all’inizio della prossima settimana ci saranno novità per la ripresa delle attività negli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte. Abbiamo chiesto un crono programma preciso e dettagliato”, spiega in una nota Claudio Bosio intervenuto oggi alla II Commissione Consiliare in Regione per affrontare il tema dell’assegnazione delle due strutture ospedaliere.

“La posizione della confederazione insieme alla federazione dei pensionati e a quella della funzione pubblica è chiara: c’è la necessità di fare in fretta anche per salvaguardare l’occupazione, inoltre bisogna dire grazie a tutti i lavoratori della sanità savonese che in questi mesi durante l’emergenza sanitaria hanno svolto un lavoro eccellente con grande professionalità in condizioni non facili”.

