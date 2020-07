Sampierdarena, maxi rissa a colpi di bottiglie di vetro: due arresti

Genova. Maxi rissa ieri sera a Sampierdarena dove un gruppo di giovani ha cominciato a lanciarsi bottiglie di vetro, davanti ad un locale, apparentemente per futili motivi.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e del commissariato di Cornigliano che hanno arrestato due giovani pregiudicati: un 30enne ecuadoriano ed un 20enne marocchino per rissa aggravata, il maggiore anche per resistenza, denunciandoli entrambi per ubriachezza.

