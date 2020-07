Savona, dopo il “terremoto” Tari in Consiglio comunale Montaldo pronto a farsi da parte

Savona. “Mi pare evidente che il sindaco, la Giunta e la maggioranza debba riflettere se continuare a mantenere la fiducia nel mio operato, che mi pare evidente oggi in discussione: un operato che in cuor mio so di aver sempre attuato nell’interesse della città ma che potrebbe non corrispondere più alle aspettative dell’appartenenza politica che la sta guidando”.

È questa la presa di posizione dell’assessore comunale a Bilancio e Tributi Silvano Montaldo in merito alla vicenda politica della Tari. Recentemente il Consiglio comunale ha infatti approvato gli emendamenti della minoranza grazie anche ai voti di una parte della maggioranza, che risulta dunque essersi spaccata su questa importante tematica.

