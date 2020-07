Sequestrati a Genova camici monouso destinati alla vendita all’estero: andranno agli ospedali

Genova. I funzionari dell’agenzia delle dogane in collaborazione coi militari della guardia di finanza di Genova hanno sequestrato in porto oltre 120mila camici protettivi monouso d’importazione e li hanno consegnati alla protezione civile per la distribuzione alle strutture sanitarie liguri.

I controlli effettuati alla frontiera hanno consentito di intercettare due partite di merce di 270mila pezzi di dispositivi di protezione individuale anti coronavirus, dichiarate per l’importazione dalla Tunisia con la procedura dello svincolo diretto.

