Valle Stura isolata questa notte con A26 e provinciale del Turchino chiuse per ispezioni e allerta

Genova. Ancora una notte con il fiato sospeso per la Valle Stura, che nuovamente si trova a fare i conti con le chiusure delle principali strade che la attraversano e che la mettono in collegamento con Genova e il Piemonte.

Come previsto, infatti, l’A26 sarà chiusa dalle 22 alle 6 di domani tra l’allacciamento con l’A10 e Ovada, in direzione nord, e tra il bivio con la Predosa-Bettole e l’A10 in direzione sud. Al contempo, allo scoccare della mezzanotte, scatterà l’allerta gialla in Piemonte, con conseguente chiusura della provinciale 456 del Turchino in località Gnocchetto, a causa della frana che incombe sulla carreggiata.

