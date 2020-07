Autostrade corre ai ripari, da domani pedaggi gratis per tutti nella “zona rossa” genovese

Genova. L’autostrada sarà gratis nell’area metropolitana di Genova anche per chi arriva da altre zone della Liguria o dell’Italia. È quanto ha deciso Aspi “dati i rilevanti disagi sulle tratte liguri”. Un’estensione degli sconti che di fatto non cambierà nulla ai residenti per gli spostamenti interni, ma permetterà di risparmiare qualche euro per i percorsi più lunghi.

In pratica, rispetto al piano attivo da inizio giugno, da sabato 4 luglio entreranno in vigore anche le seguenti agevolazioni, valide per tutti i veicoli, indipendentemente dalla provenienza, che percorrono i seguenti tratti in entrambe le direzioni:

... » Leggi tutto