Autostrade per l’Italia: “In Liguria ispezioni e cantieri nelle gallerie a pieno ritmo”

Liguria. Oltre 1.200 tecnici di Autostrade per l’Italia stanno lavorando a pieno ritmo per rispettare la scadenza del 10 luglio prescritta a fine maggio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per concludere tutti i controlli sulle gallerie delle autostrade liguri.

Tale decisione, che ha modificato significativamente le modalità di ispezione condivise tra ASPI e il dicastero lo scorso gennaio, ha comportato la necessità di riavviare i controlli sulle 285 gallerie regionali, quando la società ne aveva già monitorato il 95%, portando avanti le attività anche durante tutto il periodo del lockdown.

