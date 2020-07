Bonus 600 euro frontalieri, Morabito (Fai): «Soddisfatto, ora aspettiamo conversione in legge»

Camporosso. «La commissione bilancio approva il bonus dei 600 euro anche per la categoria dei frontalieri. Come membro del direttivo della FAI esprimo la mia grande soddisfazione dell’emendamento che va aiutare economicamente i frontalieri che si sono trovati in difficoltà a causa del Covid. Un’ulteriore soddisfazione è che questo testo rispecchia quanto bozzato dal FAI e condiviso da tutte le forze politiche». A dichiararlo è il vicesindaco di Camporosso e membro del Fai frontalieri Intemelii Maurizio Morabito.

... » Leggi tutto