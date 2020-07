Bordighera, dimentica il freno a mano: auto rischia di finire in mare

Bordighera. Un attimo di distrazione stava per costare cara al proprietario di una Lancia Ypsilon che, solo per un soffio, non è caduta nelle acque del porto di Bordighera. E’ successo nel tardo pomeriggio: l’automobilista, un diportista proprietario di una imbarcazione ormeggiata nell’approdo turistico della città delle palme, ha parcheggiato l’auto senza tirare il freno a mano. L’uomo si è poi allontanato di qualche metro per chiacchierare con gli amici, mentre la vettura iniziava a muoversi verso l’acqua.

