Borghetto, la minoranza spara sul sindaco: “Nella vita chi fa lo spaccone vuole nascondere la debolezza”

Borghetto Santo Spirito. “Ieri è andata in scena l’ennesima dimostrazione delle difficoltà in cui si trova l’amministrazione Canepa, tra spavalderia negli atteggiamenti di alcuni suoi esponenti e debolezza nella capacità di azione concreta”. L’accusa al sindaco di Borghetto e alla sua giunta arriva dai consiglieri di minoranza dei gruppi “In cammino” e “Liberiamo Borghetto” (Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva, Pier Paolo Villa, Daniela Guzzardi).

“Sul tema più delicato di ogni altro, quello del bilancio di previsione – scrivono – la maggioranza innanzitutto ha ritenuto (come al solito) di non convocare alcuna commissione per approfondire le tematiche tecniche e consentire ai consiglieri di valutare in modo più dettagliato una pratica complessa come quella in oggetto (d’altronde, su questo tema, il sindaco ha detto che noi ci sentiamo liberi di criticare la maggioranza anche se si riuniscono le commissioni, quindi non è il caso di riunirle: lasciamo ogni commento ai lettori). Ai consiglieri comunali che non sono capigruppo (anche a quelli di maggioranza, che però non hanno fatto una piega) non è neppure stata data comunicazione della disponibilità del materiale almeno 10 giorni prima del consiglio, come prevede il regolamento di contabilità del Comune. Abbiamo chiesto di ritirare il punto e diamo atto alla maggioranza di aver avuto il buonsenso di riconoscere il proprio errore. Ciò non riduce tuttavia la gravità del fatto che per la seconda volta in tre anni amministratori che si vantano di essere perfetti e infallibili non siano nemmeno stati in grado di convocare correttamente il consiglio comunale sul bilancio e abbiano dovuto ritirare il punto”.

... » Leggi tutto