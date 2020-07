Caos autostrade, adesso è guerra legale: Toti presenta un esposto-denuncia in Procura

Genova. La guerra tra Regione Liguria e ministero dei Trasporti sul disastro delle autostrade in Liguria finisce sui tavoli della magistratura. Il presidente Toti ha annunciato di aver firmato un esposto-denuncia alla Procura di Genova “in cui sottolineiamo non solo l’inottemperanza all’ordinanza di protezione civile, che costituisce reato penale, ma anche che il piano di sicurezza strutturale non tiene conto delle esigenze di sicurezza funzionale della nostra regione, un piano che sta mettendo a grave rischio le persone sul nostro territorio“.

Una mossa contro il Governo – e tecnicamente anche contro Autostrade – che arriva al termine di quella che “forse è una delle peggiori giornate che abbiamo vissuto, e se non cambieranno le cose sarà il preludio di altre giornate simili”, usando le parole di Toti. “Credo che tutti si rendano conto della gravità della situazione a esclusione di un solo soggetto, il Mit, accompagnato da alcuni gruppi di opposizione sul territorio, che neanche oggi ha dato un segnale”.

