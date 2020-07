Caos autostrade, Arboscello: “A Vado Ligure piattaforma pronta ma infrastrutture bloccate”

Bergeggi. “Qualcuno deve assumersi la responsabilità della situazione autostradale. Qui c’è un rimpallo di responsabilità inaccettabile. Il dato di fatto è che ogni giorno è sempre più un incubo: code interminabili, caselli e tratte chiuse, situazioni infernali. E a soffrire sono le nostre imprese, i nostri porti, il nostro turismo oltre che i cittadini e i pendolari che subiscono un disagio assurdo. Noi a Vado abbiamo la piattaforma pronta e le infrastrutture in forte ritardo. Cosi proprio non va. Chi decide di spostare i traffici altrove non è detto che poi ritorni”.

A dichiararlo è il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, che commenta gli effetti del caos autostradale così: “A poco servono misure come l’esenzione dei pedaggi. La Liguria necessita di un piano infrastrutturale straordinario a lungo termine e di risposte immediate per affrontare i mesi di luglio e agosto. Guardiamo ad esempio i porti di Trieste e Ravenna dove un colosso come Cosco sta dirottando i traffici. Trieste è nato e cresciuto con la ferrovia. Ravenna sta mettendo in campo importanti investimenti per implementare il trasporto ferroviario “.

