Commissione regionale sanità, la Cgil: “Ancora nessuna risposta sul ripristino degli ospedali di Cairo e Albenga”

Albenga/Cairo Montenotte. “ Ancora nessuna risposta concreta della Regione Liguria, di Alisa e Asl alle tante, tantissime lacune del sistema sanitario ligure e savonese. Non ci sono ancora risposte per il ripristino dei servizi degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga. Registriamo anche l’assenza dell’assessore Sonia Viale”. Così la Cgil di Savona riassume l’esito dell’audizione della seconda commissione regionale su salute e sicurezza sociale tenutasi ieri e a cui hanno partecipato i tre sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil oltre, ovviamente, ai rappresentanti di Regione Liguria, Alisa. Presenti anche i sindaci dei distretti sociosanitari dell’albenganese e della Val Bormida.

Secondo Cgil “il primo grave errore commesso in questa pandemia è stato senza alcun dubbio quello di sottovalutare la situazione, che era obiettivamente prevedibile per chi dovrebbe avere le sorti del paese in mano. In primis, si dovevano proteggere immediatamente gli ospedali e il personale medico e paramedico. Se un ospedale si infetta non è più in grado di curare non solo i pazienti affetti da coronavirus ma anche i malati di tumore, i cardiopatici, i diabetici e chi ha bisogno di cure specifiche. L’Italia ha avuto tantissimi morti per coronavirus, molti in più rispetto a tutti gli altri stati europei, perché i tagli alla sanità sono stati deleteri. Il modello della sanità italiana ha evidenziato inoltre quanto favorire la sanità privata a discapito di quella pubblica sia stato il più grande errore che si potesse commettere, un errore che oggi paghiamo a caro prezzo”.

... » Leggi tutto