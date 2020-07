Il Premio Eccellenza Donna di Fidapa alle dottoresse ed infermiere dell’ospedale di Albenga

Albenga. Si è tenuta stamattina la cerimonia di consegna del “Premio Eccellenza Donna”, conferito dalla sezione di Albenga (distretto nord ovest) di Fidapa alle dottoresse e alle infermiere del reparto Covid-19 dell’ospedale Santa Maria di Misericordia “per la loro passione, dedizione, impegno”.

“Quest’anno ci siamo confrontate con le socie e non abbiamo esitato un minuto a riconoscere questo premio alle donne, dottoresse e infermiere, che hanno fatto tanto in questi tristi mesi, senza sosta la loro presenza a fianco dei malati è stata fondamentale. Hanno attraversato momenti di emozioni fortissime, momenti di sconforto e tristezza ma sempre al loro posto non hanno mai abbandonato colui che aveva bisogno” dichiara la presidente Fidapa Daniela Aicardi

