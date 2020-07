La street art di Obey arriva al Ducale, donata a Genova l’immagine simbolo della lotta al Covid

Genova. L’immagine stilizzata di un’infermiera con ali celestiali e una fiaccola in mano, a evocare gli eroi che hanno combattuto l’epidemia di covid-19, realizzata per sostenere le attività della Croce Rossa, diventerà patrimonio di Palazzo Ducale. A deciderlo la società MetaMorfosi, che ha prodotto la mostra che si apre domani a Palazzo Ducale, come omaggio a una città che ha molto sofferto ma che, con la prossima apertura del ponte, ha dimostrato coraggio.

“Questa è un’immagine di speranza e rinascita nei confronti delle infermiere, delle dottoresse – ha spiegato il presidente di MetaMorfosi, Pietro Folena – che assieme agli uomini hanno combattuto il Covid. Ma la pandemia si combatte non solo con le cure mediche ma anche con la cultura, e quindi abbiamo deciso di regalare quest’opera alla città di Genova, lasciandola a Palazzo Ducale, per testimoniare il coraggio avuto da questa struttura a riaprirsi e a incentivare le persone alla cultura”.

