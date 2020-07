Liguria, il caos trasporti agita i sindacati: pronta una nuova mobilitazione della categoria

Liguria. Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti esprimono preoccupazione per i persistenti problemi della viabilità in regione in un documento unitario del 26 giugno, in cui lanciano un grido di allarme per la situazione dei trasporti e delle infrastrutture della Liguria, in particolare del nodo di Genova.

“Oggi Genova si è bloccata per l’ennesima volta: i cittadini e i lavoratori dei trasporti, merci e persone sono rimasti ostaggio del traffico. Il porto si è praticamente fermato, con le sue merci e i suoi traghetti, proprio nel momento in cui invece sarebbe necessario l’impegno di tutti per la ripresa, a vantaggio dell’intero Paese. Senza dimenticare la necessità di prepararsi adeguatamente alla ripartenza delle crociere che trascinano con sé l’intero indotto del settore”, scrivono le sigle sindacali.

