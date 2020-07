Lo scempio nei boschi della Val Varatella, muratore di Albenga denunciato per abbandono di rifiuti

Toirano. Materassi, reti da letto, pneumatici, sedie, parti di mobili distrutti, assi in compensato, elettrodomestici e materiale edile. Questi sono solo alcuni dei rifiuti ritrovati abbandonati in bosco nella strada vicinale delle Berloie nel Comune di Toirano. Si tratta dell Zona Speciale di Conservazione di Monte Ravinet – Rocca Barbena, che conduce alla località di San Pietro ai Monti, meta di tanti turisti e luoghi di tradizione per i compaesani.

L’abbandono, avvenuto in inverno, era stato anche oggetto di lamentele da parte dei cittadini su un gruppo Facebook, stufi dei continui abbandoni che colpiscono la Val Varatella.

