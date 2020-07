Nel maxi ingorgo del Ponente tra i lavoratori esasperati: “Un’ora per fare pochi metri, è un dramma”

Genova. Che sarebbe stato l’ingorgo perfetto lo si era capito alle sei del mattino, quando le comunicazioni ufficiali hanno fatto intendere che stamattina il Ponente di Genova avrebbe avuto una sola strada a disposizione, quella più stretta e più antica, l’Aurelia insomma. Le conseguenze erano facilmente immaginabili e le previsioni hanno trovato conferma nella realtà: un enorme serpentone di auto e camion dalla Foce fino all’estremità occidentale della città.

Il collasso è totale e inesorabile. Alle 7.30 la strada Guido Rossa è già completamente bloccata: al casello di Genova Aeroporto accede solo chi è diretto in A26, tutti gli altri devono buttarsi in strada a Cornigliano e proseguire sull’unico itinerario possibile. Scene di caos e di tensione alla rotatoria di via Siffredi dove confluisce anche parte del traffico pesante proveniente da Ponente.

