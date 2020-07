Regionali Liguria, Pd ancora in impasse ma tra Sansa e Toti è già campagna elettorale

Genova. Ancora non è sciolto il nodo di Gordio nella coalizione anti Toti in vista delle prossime elezioni regionali, ma soprattutto non è sciolto all’interno del Pd. Il primo partito per preferenze in Liguria, di fatto, si trova all’angolo, pressato da Roma a tenere assieme l’alleanza giallorossa, e quindi a decidere chi non ne farà parte. Perché scegliendo Sansa, in teoria, si dice addio all’ipotesi di tenere Italia Viva. Scegliendo Massardo, si saluta la sinistra di Campo progressista.

Oggi la segreteria regionale dei Dem, convocata per scegliere quale strada percorrere, non è arrivata ancora a una decisione definitiva (decisione che, tecnicamente, dovrà essere poi sottoposta a una direzione regionale) ma sono sempre di più le componenti del board ligure del Partito Democratico che si stanno decidendo a puntare sul giornalista del Fatto, considerato di maggiore impatto comunicativo rispetto all’ex preside di Ingegneria. Che però è preferito dall’area burlandiana e dalla “destra” del partito.

... » Leggi tutto