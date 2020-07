Traffico in autostrada danneggia il trasporto sanitario, pubbliche assistenze: “Impossibile rispettare gli orari programmati”

Liguria. L’attuale situazione sulla rete autostradale che si sta verificando da settimane in Liguria sta mettendo in ginocchio tutto il sistema del soccorso e soprattutto del trasporto sanitario: “Le pubbliche assistenze sono praticamente impossibilitate a rispettare gli orari dei trasporti programmati per le visite ambulatoriali, dialisi, terapie oncologiche”.

A dichiararlo è Lorenzo Risso, presidente regionale Anpas, che continua: “Le conseguenze sono disastrose su più livelli: in primis per la salute dei nostri pazienti che debbono rinunciare alle terapie, ma anche per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti a livello ospedaliero e per l’organizzazione interna delle nostre associazioni”.

