Turismo, Melis (M5S): “Per Savona e provincia serve una visione d’insieme per la promozione del territorio”

Savona. “Savona città non è ancora riuscita a intraprendere una sua strada autonoma di sviluppo. Vale a dire: solo turismo? Solo commercio? Solo industria? A mio parere, la parte prettamente industriale ‘pesante’ non può essere più assimilabile a quanto accadeva oltre vent’anni addietro, ragion per cui credo si debbano indirizzare le scelte verso altri ambiti come commercio, turismo, alla trasformazione dei beni o alla logistica legata all’area portuale”. Lo dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Andrea Melis.

“Dal punto di vista regionale, dobbiamo mettere in campo una pianificazione capace di toccare vari ambiti siano essi urbanistici, turistici o paesaggistici, in modo tale che, nello specifico, la città di Savona e la sua provincia abbiano poi gli strumenti incentivanti, anche dal punto di vista economico, per potersi indirizzare verso un tipo di sviluppo congeniale”.

... » Leggi tutto