Autostrade, da sottosegretario Mit lettera ad Aspi: “Garantisca gratuità pedaggi fino a fine lavori”

Liguria. Il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti Roberto Traversi in mattinata ha inviato ad Autostrade per l’Italia una comunicazione ufficiale sullo stato dei cantieri nella rete autostradale ligure.

“I lavori in corso nelle gallerie autostradali liguri rappresentano l’unica via possibile, dopo anni di colpevole immobilismo, per tutelare la sicurezza degli automobilisti, – ha affermato. – Però è arrivato il momento che Aspi garantisca la massima informazione sulle ispezioni in corso, sui cantieri e sulle chiusure che interessano i tratti autostradali liguri. Chi si mette in macchina ha il diritto di sapere che potrà farlo in piena sicurezza e che cosa troverà sulla propria strada”.

