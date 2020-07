Autostrade, dopo chiusura per frana lunedì riapre svincolo di Masone. Aspi: “Riaprono 10 gallerie”

Liguria. Buone nuove, finalmente, per le autostrade liguri. La direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, infatti, ha confermato “la massima attenzione e considerazione per le problematiche segnalate dagli abitanti di Masone e degli altri comuni che si trovano lungo l’autostrada A26. La società ha già aperto un canale di comunicazione e confronto con le amministrazioni locali del territorio, che continuerà anche nelle prossime settimane”.

“La Direzione di Tronco – si legge in una nota – ha lavorato h24, compresi i fine settimana, con l’obiettivo di riaprire al traffico a partire dal 6 luglio il casello di Masone, chiuso dal 9 giugno scorso a causa di una frana. La stazione sarà riaperta grazie a una procedura ad hoc, che prevede il monitoraggio continuo della frana”.

