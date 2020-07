Cairese: i colori sono il giallo e il blu, ma la linea è verdissima

Cairo Montenotte. Gli innesti di Poggi e Bablyuk ,annunciati negli scorsi giorni, testimoniano la volontà della Cairese di dare la possibilità di esprimersi in un torneo importante come quello di Eccellenza ai giovani che si sono messi in luce nel territorio locale.

Ma l’obiettivo principale della Cairese resta sempre il medesimo: puntare sui “prodotti” del proprio vivaio nell’ambito di un percorso virtuoso che parte dal lavoro del settore giovanile.

... » Leggi tutto