Caos Autostrade, De Micheli: “Cantieri imposti ad Aspi necessari, per la Liguria vogliamo la sicurezza”

Genova. A lungo interpellato nelle ultime ore, dalla Regione, dai Comuni, da Aspi e probabilmente anche dagli stessi cittadini chiusi in coda negli abitacoli delle loro auto, il Mit torna a parlare dei cantieri e delle verifiche sulle gallerie autostradali sulla rete della Liguria. Lo fa, anzi, la stessa ministra Paola De Micheli, con un post su Facebook che non entra nel dettaglio del piano di interventi ma che controbatte alle accuse, lanciate senza troppi mezzi termini dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di avere imposto controlli più restrittivi del necessario proprio alla Liguria, e per motivi che non riguardano solo la sicurezza.

Ma la ministra ed esponente del Pd Paola De Micheli, che si dice pienamente consapevole dei disagi patiti su strade e autostrade nella nostra regione, rispedisce al mittente le accuse velate di un boicottaggio del “sistema Liguria”, regione governata dal centrodestra, e del modello Genova.

