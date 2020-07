Caos autostrade in Liguria, Traversi (Mit): «Aspi garantisca adeguate informazioni sui cantieri e gratuità del pedaggio»

Genova. «I lavori in corso nelle gallerie autostradali liguri rappresentano l’unica via possibile, dopo anni di colpevole immobilismo, per tutelare la sicurezza degli automobilisti. Però è arrivato il momento che Aspi garantisca la massima informazione sulle ispezioni in corso, sui cantieri e sulle chiusure che interessano i tratti autostradali liguri. Chi si mette in macchina ha il diritto di sapere che potrà farlo in piena sicurezza e che cosa troverà sulla propria strada. Per questo oggi ho scritto ad Autostrade per l’Italia chiedendo notizie dettagliate sulla situazione dei cantieri, sulle tempistiche di aperture e chiusure legate ai prossimi interventi e sulle iniziative di comunicazione che Aspi intende prendere per garantire agli automobilisti una tempestiva e puntuale informazione sui cantieri. Ad Autostrade, inoltre, ho chiesto di prolungare la gratuità del pedaggi su tutto il tratto autostradale ligure fino alla conclusione dei cantieri relativi ai lavori per la messa in sicurezza delle gallerie».

