Cede una dose di cocaina: arrestato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. E’ stato condannato al divieto di dimora nella provincia di Savona lo straniero di 33 anni, H.A., arrestato ieri dalla polizia locale di Albenga per spaccio di stupefacente, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere.

L’uomo era stato notato ieri mattina da un agente in servizio sul territorio in compagnia di alcuni soggetti noti come consumatori di stupefacenti. Al termine di una attenta e puntuale attività di osservazione il 33enne extracomunitario è stato colto nell’atto di cedere ad uno di loro una dose di cocaina.

