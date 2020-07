Coronavirus, 4 nuovi contagi: nel savonese, leggero aumento ospedalizzati ma nessun decesso

Liguria. Sono 4 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria nelle ultime 24h, con il totale, da inizio emergenza, che sale a 9.991. Attualmente i positivi nella nostra Regione sono 1.286 (-20 da ieri). Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 41 e cioè 2 meno di ieri. Di queste, sono 2 quelle in terapia intensiva (una in meno di ieri).

