Entroterra, da domenica si arriva anche in bus al Castello della Pietra di Vobbia

Genova. Da domani, domenica 5 luglio, Atp modifica gli orari festivi della linea F (Busalla-Crocefieschi Vallenzona) con lo scopo di rendere possibile ai visitatori di raggiugere il castello della Pietra, che come noto è aperto alla domenica, con un bus.

In particolare con la linea 102 sarà possibile partire da Busalla alle 13.15 per raggiungere in Castello della Pietra alle 13.55. Mentre da Vobbia con la linea 103 sono fissate due partenze: una al mattino alle 10.20 con arrivo al Castello alle 10.25, e l’altra alle 17 con arrivo al Castello alle 17.05. Per quanto riguarda il ritorno dal Castello della Pietra partenza alle 13.55 e arrivo a Vobbia alle 14.

