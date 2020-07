La Protezione Animali: “Caldo e siccità minacciano i pesci dei corsi d’acqua savonesi”

Provincia. “Malgrado qualche acquazzone degli ultimi giorni, nei torrenti della riviera sta crescendo la siccità ed in stagni e pozze, soprattutto alle foci, numerosi pesci rischiano di morire”. Lo segnalano i volontari della Protezione Animali savonese.

Secondo gli animalisti, ciò “sta accadendo anche nel Letimbro dove, in diverse zone, come in corrispondenza del tribunale, i laghetti si stanno prosciugando ed intrappolano la fauna ittica”.

... » Leggi tutto