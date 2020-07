Le Sardine tornano in piazza a Genova e lanciano un messaggio alla politica: “Basta divisioni”

Genova. Alle 18 in punto – mentre uno dei tanti ragazzi arrivati in Italia da lontano per cercare un’opportunità parlava dei diritti che non vengono rispettati nel mondo del lavoro e del razzismo con il quale si trovano ad avere a che fare ogni giorno – chi era in piazza Matteotti all’appuntamento organizzato dalle Sardine si è inginocchiato per ricordare e condannare la barbara uccisione di George Floyd negli Stati Uniti e gli altri episodi di violenza legati al razzismo.

Ed è così che la piazza delle Sardine ha creato un legame a doppia corda con altre piazze “calde” del post lockdown, quelle di Black Lives Matter, con il quale il movimento di sinistra nato alcuni mesi fa e diffuso in tutta Italia – prima di venire congelato dal periodo Covid – ha deciso di collaborare.

... » Leggi tutto