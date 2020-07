Lega, 10 mila firme raccolte in Liguria contro sanatoria irregolari, Equitalia e vitalizi

Genova. Oltre 10 mila firme raccolte sui gazebo organizzati dalla Lega in circa 45 Comuni della Liguria per sostenere tre proposte di stop: alle cartelle di Equitalia, al ritorno dei vitalizi e alla sanatoria degli immigrati clandestini.

“Un risultato straordinario e non ancora definitivo che si aggiunge alle 500 tessere fatte solo in poche ore oggi – dichiara il deputato e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi – in tutti i Comuni dall’entroterra alla costa i nostri gazebo sono stati presi letteralmente d’assalto: i cittadini non ne possono più di questo governo che non sa decidere su nulla, che tiene ferme le infrastrutture e lascia la Liguria in coda sulle autostrade”.

