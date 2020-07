Millesimo, caduta rovinosa in bici e si procura alcune fratture: soccorsi mobilitati

Millesimo. Caduta rovinosa per un ciclista, intorno alle 16, nei pressi del campo sportivo di Millesimo. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che non è stata registrata responsabilità di terzi.

A seguito della caduta, ha riportato diversi traumi, compresa, con ogni probabilità, anche la frattura di qualche costola. Ferite che gli hanno impedito di muoversi, ma non di chiamare aiuto.

