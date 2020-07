Nuova isola pedonale a Ceriale, Sanna (M5S): “Città spezzata in due, decisione che porta solo disagi al territorio”

Ceriale. “Questa è l’ennesima modifica alla viabilità che porta disagio al territorio. Speriamo sia l’ultima, anzi speriamo che venga al più presto revocata: Ceriale non ne può più e non potrà reggere ancora molto sotto ai colpi inferti da questa maggioranza”. Così Rodolfo Sanna, del Meetup Ceriale in MoVimento, commenta la nuova isola pedonale istituita dall’amministrazione del sindaco Luigi Romano.

“Da oggi sabato 4 luglio alle 11 per tutti i weekend estivi il paese sarà diviso a metà, la parte più a levante sarà ancora più isolata – spiega Sanna – Da oggi viene estesa l’isola pedonale di Lungomare Diaz, oltre alle ore ore serali tutti i giorni del periodo estivo, a tutte le fine settimana di luglio ed agosto da sabato alle 11 fino a lunedì alle 15. Di fatto questa modifica alla viabilità spezza il paese in due ed avrà ripercussioni non trascurabili, in quanto i veicoli nelle fine settimana estive, per transitare da una parte all’altra del paese inevitabilmente si riverseranno sulla via Aurelia proprio nel periodo in cui è più congestionata”.

