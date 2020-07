A26, domani riapre entrata di Masone: la frana sarà monitorata

Genova. Entro la giornata di domani, lunedì 6 luglio, il casello di Masone sulla A26 sarà riaperto al traffico nella sua rampa di entrata, chiusa lo scorso 9 giugno a causa di una smottamento sui terreni sovrastanti.

Terminate le complesse attività di messa in sicurezza del versante, sono stati attuati interventi di rimozione della notevole quantità di materiale accumulatosi a ridosso della testa del muro di controripa e di riprofilatura della scarpata per migliorarne la stabilità anche dal punto di vista idraulico. Sono in corso gli interventi di consolidamento del versante, che proseguiranno anche una volta riaperto il casello al traffico.

