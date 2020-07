Caos autostrade, Cgil: “Siamo di fronte alla tempesta perfetta”

Liguria. “Ancora prima del crollo del Ponte Morandi la Liguria era già pesantemente penalizzata dal punto di vista infrastrutturale: senza i binari necessari per eliminare i colli di bottiglia che impediscono di potenziare l’inoltro via ferro della merce, con un’autostrada senza carreggiata di emergenza, e con la più alta concentrazione di ponti e viadotti d’Italia, che determina necessità manutentive ordinarie e straordinarie nettamente superiori alla media nazionale. Su tutto questo si è abbattuta la sciagura dei cantieri per le ispezioni aperti contemporaneamente su tutte e quattro le direttrici gestite da Aspi che convergono verso Genova”.

Lo affermano Laura Andrei e Federico Vesigna, segretari generali Filt Cgil Liguria e Cgil Liguria, che tornano sul tema delle autostrade e su quello delle indispensabili infrastrutture per il territorio ligure.

