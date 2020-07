Genova. «Giovanni Toti smetta di giocare con Twitter, si metta a lavorare e faccia il suo. Solo chi è in perenne campagna elettorale come come Toti, può sostenere che basti una firma per superare decenni di controlli carenti sulle gallerie della rete autostradale nazionale e i suoi cinque anni di assoluta inerzia in Liguria» – dice il Gruppo Pd Regione Liguria.

... » Leggi tutto