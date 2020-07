Coronavirus, termina assistenza telefonica dedicata di Asl3: da aprile 7 mila chiamate

Genova. Con venerdì 3 luglio si è concluso il percorso di Pronto Asl3, linea telefonica dedicata al Coronavirus che ha supportato i cittadini genovesi durante le fasi più delicate dell’emergenza. Sono state oltre 6.700 le telefonate ricevute, alcune anche dall’estero, dal pool multidisciplinare di esperti messo in campo dall’azienda sanitaria genovese.

Il servizio, attivato il 2 aprile scorso per supportare la cittadinanza in relazionealle problematiche legate al Covid 19 e all’emergenza in atto, è stato garantito per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, da un’equipe di figure professionali attive su ogni settore: medico, infermiere, assistente sanitario, assistente sociale, un sociologo e un gruppo di psicologi.

