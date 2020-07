Disordini e vandalismo, Alassio chiede rinforzi per aumentare i controlli

Alassio. “Nei primi fine settimana di questa particolarissima estate abbiamo assistito all’arrivo di flussi turistici tradizionalmente destinati a mete differenti che per i comportamenti assunti hanno determinato disordini e preoccupazione. Questo è accaduto non solo ad Alassio, ma anche in luoghi tradizionalmente tranquilli del ponente ligure”. Così il vice sindaco reggente Angelo Galtieri ribadisce le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione ad azioni importanti nell’ottica della repressione del fenomeno.

“Dopo gli episodi registrati lo scorso fine settimana – aggiunge – c’è stato un serrato confronto non solo con la Polizia Municipale, ma con tutte le Forze dell’Ordine del territorio che hanno sottolineato il rischio che episodi analoghi potessero ripetersi. Ed è quello che vogliamo evitare, con tutte le forze. La prima azione è stata quella di richiedere il rafforzamento degli organici degli Uffici di Polizia presenti sul territorio (Commissariato di Pubblica Sicurezza e Compagnia Carabinieri). E’ una prassi consentita alle località turistiche proprio con l’obbiettivo “di supportare nella maniera più efficace il controllo del territorio e di rafforzare l’azione di prevenzione alla microcriminalità e ad ogni altra forma di illegalità diffusa”, come abbiamo indicato nella lettera inviata al Ministero dell’Interno, all’attenzione del Ministro, Luciana Lamorgese e, per conoscenza, alla Prefettura e alla Questura di Savona”.

... » Leggi tutto