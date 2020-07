Pallanuoto, il Bogliasco ritrova il suo portiere: Edoardo Prian

Bogliasco. Edoardo Prian torna a casa. Dodici mesi dopo aver salutato la Vassallo, il portiere genovese riprenderà a parare in quella che per sette stagioni è stata la sua vasca, difendendo nuovamente i pali del Bogliasco 1951.

Terminata l’esperienza alla Pro Recco, Prian ha infatti scelto di tornare laddove è partita la sua carriera e dove si è sviluppato gran parte del suo percorso agonistico. “Quella del Recco è stata una chiamata a cui non si poteva dire di no – dichiara il diretto interessato subito dopo aver apposto la firma che lo legherà ai colori biancazzurri per i prossimi anni due campionati -. Purtroppo sono capitato nel posto giusto al momento sbagliato perché a causa della pandemia la mia parentesi lì è durata meno del previsto e non mi sono neppure tolto lo sfizio di vincere qualcosa. Peccato. Ora però torno in quella che considero casa mia, forte di un’esperienza maggiore e di tanta voglia di riprendere a giocare”.

