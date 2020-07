Serie A1: TC Genova rimontato dal Parioli, 2 a 2

Genova. Sono state le ragazze del Tennis Beinasco a conquistare i primi due punti, la prima vittoria del campionato di Serie A1 2020.

Ospitavano il Circolo Tennis Siena e hanno ceduto solo sette giochi in tre incontri. Federica Rossi, Giulia Gatto Monticone e Maria Marfutina non hanno dato scampo a Martina Caciotti, Alice Balducci e Chiara De Vito inaugurando di fatto un campionato dall’inedita e per tanti aspetti affascinante collocazione estiva.

