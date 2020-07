Varazze, la Gallery Malocello presenta la mostra personale di Paola Defilippi

Varazze. Da domani, lunedì 6 luglio, fino a domenica 12 luglio, la Gallery Malocello di Varazze, sita in via Malocello 37, ospita la mostra personale della pittrice Paola Defilippi. Si tratta di un evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Artisti Varazzesi e con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della città di Varazze.

L’inaugurazione si terrà alle ore 17 di lunedì 6 luglio, alla presenza di alcuni colleghi, critici ed appassionati d’arte, amici, fan e conoscenti.

... » Leggi tutto