A Borghetto un’estate all’insegna del “BenEssere” e della scoperta del territorio

Borghetto Santo Spirito. A Borghetto Santo Spirito un’estate all’insegna del BenEssere e del Territorio.

Spiega l’assessore alla cultura e al turismo Mariacarla Calcaterra: “L’estate 2020 sta iniziando, dopo un periodo di grande difficoltà ed una primavera trascorsa nella speranza di recuperare spazi e normalità. Gli attesi turisti stanno incominciando a tornare, le spiagge sono state approntate al meglio, la bandiera Blu FEE, sventola anche per il 2020 sulla nostra cittadina. Il calendario delle iniziative dell’estate 2020 non poteva non ripartire da qui: dal bisogno di trascorrere le attese vacanze in relax, serenità e in un ambiente sicuro e, al tempo stesso, in grado di offrire tutti i colori del territorio: l’azzurro del mare, il verde dei parchi e dei sentieri e l’arcobaleno rappresentato dalla gastronomia e dai prodotti della natura”.

