A Millesimo nasce il primo Bike Corner in onore di Luciano Berruti

Millesimo. La Val Bormida, terra di bikers e di numerosi percorsi sportivo-naturalistici, vede la nascita di un’iniziativa unica, per ora, nel Savonese. Si tratta del “Bike corner” gratuito inaugurato oggi pomeriggio a Millesimo e realizzato dalla Bottega del caffè di piazza Italia, dove, a fianco al dehor, è stato installato un portabici con attrezzi d’emergenza, multitool e pompa.

Come spiega Valentina, che con la famiglia gestisce l’attività millesimese quasi trentennale, “durante la quarantena abbiamo pensato a come reagire, non solo professionalmente ma anche per il nostro territorio. Abbiamo la fortuna di avere, qui vicino, a Cosseria, il Museo della bicicletta nato per volontà di un grande atleta e personaggio, Luciano Berruti, il quale, anche se non è più tra noi, ci ha ispirati per far sì che la sua passione potesse essere un volano di valorizzazione”.

